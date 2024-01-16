مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 12077 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، ومبكو، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.