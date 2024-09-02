استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخفضٍ أقل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن هبطت بنسبة 1% في الجلسة السابقة؛ وذلك بعد أن أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعًا هذا الشهر.