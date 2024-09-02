استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخفضٍ أقل للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن هبطت بنسبة 1% في الجلسة السابقة؛ وذلك بعد أن أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعًا هذا الشهر.
وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولارًا يوم الجمعة. ومع ذلك سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2535 دولارًا.