"البحر الأحمر للتطوير" تكشف عن المخططات التصميمية لمعهد خاص بالحياة البحرية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن مساحة المعهد المبتكر تضم 10 مناطق مميزة توفر الأنشطة البحرية كافة من تجارب الواقع المعزز إلى الغوص الليلي، كما يشتمل على مساحاتٍ مخصصة للأوساط العلمية للمضي قُدُمًا وإحراز تقدم ملموس في المشاريع البيئية التي يعملون عليها، وسيسهم في وضع المملكة على الخريطة العالمية بصفتها مقصدًا للمسافرين الباحثين عن رحلاتٍ علمية مثيرة للاهتمام، مضيفًا أن المعهد يقع في مرسى "تربل باي" في وجهة أمالا؛ لحماية وتعزيز ساحل البحر الأحمر ضمن مجموعة المشاريع المتنامية، التي تتيح مشاركة الاكتشافات العلمية القيّمة مع العالم، ونُمكّن الضيوف من التمتع بالجمال الحقيقي للشعب المرجانية.