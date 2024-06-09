بعد الطرح الثانوي لأسهمها.. "أرامكو" تعلن هيكل ملكية الشركة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الأحد)، هيكل ملكية الشركة بعد الطرح الثانوي لأسهمها، وذلك وفقاً للتخصيص النهائي للطرح المسوّق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، الذي تمّ بموجبه تخصيص أغلبية الأسهم المخصّصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024.
وأوضحت الشركة أن هيكل الملكية يتوزع على الفئات التالية:
ـ المستثمرون من المؤسسات الدولية نحو 0.73% من الأسهم المُصدرة.
ـ المستثمرون من المؤسسات المحلية نحو 0.89% من الأسهم المُصدرة.
ـ الأفراد نحو 0.76% من الأسهم المُصدّرة، فيما تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة، نحو 97.62% من الأسهم المُصدرة.
المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية؛ يشمل المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي، بينما المستثمرون الأفراد؛ فيشمل الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية "باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعدّون من الأشخاص المطلعين"، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قِبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعدّون من الأشخاص المطلعين، إضافةً إلى 163.76 مليون سهم مملوكة كأسهم خزينة.