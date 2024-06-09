بعد الطرح الثانوي لأسهمها.. "أرامكو" تعلن هيكل ملكية الشركة

المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية؛ يشمل المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي، بينما المستثمرون الأفراد؛ فيشمل الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية "باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعدّون من الأشخاص المطلعين"، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.