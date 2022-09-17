"ستاندرد آند بورز" عن السعودية: نظرة إيجابية ونمو اقتصادي هو الأعلى منذ 10 أعوام

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن ذلك يأتي بدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج النفط، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية، مما يدعم المعايير المالية والخارجية للمملكة العربية السعودية.