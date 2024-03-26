أوبك تتوقع وصول الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول 2045

وأكد "القحطاني" ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعياً إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، وهذا يشمل مراكز المضاربة، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط العالمية.