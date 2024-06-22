تحدٍّ للبيانات السلبية.. النفط يواصل الصعود والعقود الآجلة تسجل 85.2 دولارًا

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، أول أمس الخميس، أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بنحو 1.9 مليون برميل يوميًّا خلال الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميًّا، وتباطأ نمو الأعمال بحدة في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع انخفاض الطلب للمرة الأولى منذ فبراير.