"الأسهم السعودية"يغلق مرتفعاً عند مستوى 12618 نقطة بتداولات بلغت 7.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 40.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12618.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع، وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وسلامة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً.
أما أسهم شركات: العربية، ومجموعة تداول، والأبحاث والإعلام، ونادك، وعلم الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.
فيما كانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية.
كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والخدمات الأرضية، وعذيب للاتصالات، وأنابيب السعودية، وأديس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 129.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 26324.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 152.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.