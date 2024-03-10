"الأسهم السعودية"يغلق مرتفعاً عند مستوى 12618 نقطة بتداولات بلغت 7.5 مليار ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع، وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وسلامة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً.