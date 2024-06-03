على مدى 60 عامًا.. صندوق التنمية الزراعية يحتفي بدعم أكثر من 479 ألف مشروع بـ65 مليار ريال

وعلى مدى 6 عقود، عمل الصندوق على الإسهام في تمويل احتياجات القطاع الزراعي في المملكة واستدامة التنمية الزراعية، وتعظيم مواردها وخدماتها بما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تضم محفظته التمويلية عدة برامج ومنتجات ائتمانية لمجالات متعددة في النشاط الزراعي بمختلف مجالاته، وتَضَمّن حفل الصندوق بهذه المناسبة، تقديمَ عرض مرئي عن مسيرة الصندوق في مجال التنمية الزراعية خلال الستين عامًا الماضية، ودور الصندوق في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي، إضافة إلى تقديم ثلاث تجارب مختلفة لمستفيدين من قروض الصندوق في مجالات زراعة الخضار في البيوت المحمية، وقطاع العمل التعاوني لإنتاج الدواجن، وصيد الأسماك.