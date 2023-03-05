في 15 مارس.. "الاستثمار" تنظم مؤتمر "البتروكيماويات والصناعات التحويلية" بتكساس الأمريكية

وتُعتبر إقامة المؤتمر في هيوستن فرصة مناسبة للتواصل مع كبرى الشركات الأمريكية للتعاون في دراسة الفرص الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الصناعات المتقدمة والمعقدة في المملكة، والاستفادة من التحول الصناعي السعودي للوصول إلى سوق عالمي أوسع، وتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات سواءً من التمويل أو الحوافز أو اللقيم الخام لمستقبل صناعي خال من الكربون في المملكة، مع حلول مبتكرة لمفهوم حضري حديث.