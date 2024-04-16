"الحقيل" يبحث مع رؤساء عدد من الشركات الإسبانية فرص التعاون في البنى التحتية والتشييد والبناء

وأشار الحقيل إلى أن السعودية تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية؛ إذ تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من توفير حلول سكنية، استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وتم ضخ نحو نصف مليون منتج سكني، وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى.. مؤكدًا أن السعودية تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.