"الحقيل" يبحث مع رؤساء عدد من الشركات الإسبانية فرص التعاون في البنى التحتية والتشييد والبناء

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد عددًا من الرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات الإسبانية؛ لبحث فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة.. وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته الرسمية لمملكة إسبانيا، التي تستمر 3 أيام خلال الفترة من 15-17 إبريل الجاري.
وفي مستهل الجولة التقى الوزير الرئيس التنفيذي لشركة "TYPSA" بابلو بوینو؛ لبحث فرص التعاون في مجالات حلول البنية التحتية والمباني والطاقة المتجددة والبيئة والمدن، وتم استعراض فرص تفعيل نهج الاقتصاد الدائري في الأبنية والبنية التحتية، وإنشاء منصات إدارة الأصول وتطوير حلول هندسة القيمة الجديدة.
واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "Indra" خوسيه فينسنت، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التكنولوجيا الهندسية والاستشارات، وناقش فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للشؤون البلدية، وتعزيز الابتكار لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، واستعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات البلدية والإسكان والبنى التحتية للمدن.
كما التقى رئيس الاتحاد الوطني للبناء والتشييد بيدرو فيرنانديز ألن؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وعرض أبرز توجهات رؤية السعودية 2030 لقطاع الإسكان، والفرص الاستثمارية في القطاع السكني بالسعودية.. مشيرًا إلى حجم الاستثمارات الإسبانية في السعودية، التي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، من بينها 40% في القطاع العقاري.
وأشار الحقيل إلى أن السعودية تشهد طفرة على مستوى منظومة الإسكان والأنشطة العقارية؛ إذ تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من توفير حلول سكنية، استفادت منها 1.5 مليون أسرة، وتم ضخ نحو نصف مليون منتج سكني، وإطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى.. مؤكدًا أن السعودية تعمل على مواصلة تعزيز المعروض العقاري السكني عبر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
وأشاد بالنهضة التي يشهدها قطاع الأنشطة العقارية في السعودية، التي ساهمت في رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية، ونموه بشكل غير مسبوق؛ إذ بلغت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023. كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرعى غدًا الأربعاء انطلاق أعمال ملتقى الأعمال السعودي-الإسباني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا، ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي-الإسباني المشترك، وذلك بحضور أكثر من 100 شركة من الجانبين، ويسلط الضوء على مجالات التعاون في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري.