"وزير الصناعة": أكثر من 120 ممكناً وحافزاً لتطوير مشروعاتكم الصناعية والتعدينية

جاء ذلك خلال لقائه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلاً: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية.