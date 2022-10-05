"أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميًا

وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولًا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعًا في فيينا اليوم؛ لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.