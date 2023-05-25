"الصناعة" تعزز التعاون مع "وزارة الأعمال والتجارة البريطانية" في مجال المعادن الحرجة

وأكد أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، تشتركان في رؤية تهدف إلى ضمان توافر المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، حيث سيتيح خطاب النوايا للدولتين تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحرجة لعددٍ من الصناعات كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، والطيران، والدفاع، والطاقة المتجددة.