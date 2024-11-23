باستثمار مليار دولار.. "أرامكو ديجيتال" تتجه للاستحواذ على حصة كبيرة في "مافينير" الأمريكية

وتعمل "مافينير"، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، مع بنك إيفركور الاستثماري في هذه المحادثات، وتأتي هذه الخطوة ضمن خُطط السعودية لتعزيز التكنولوجيا والاقتصاد المتنوّع في إطار رؤية 2030.