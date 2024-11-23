باستثمار مليار دولار.. "أرامكو ديجيتال" تتجه للاستحواذ على حصة كبيرة في "مافينير" الأمريكية

تجري شركة أرامكو ديجيتال؛ الذراع الرقمية لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، محادثات للحصول على حصة أقلية كبيرة في "مافينير" الأمريكية.
ومن المرجح أن تقدّر الصفقة قيمة الشركة الأمريكية المصنّعة لبرمجيات الاتصالات، بنحو ثلاثة مليارات دولار، وفق "رويترز".
وتجري "أرامكو ديجيتال" محادثات لاستثمار نحو مليار دولار في "مافينير"، ومن المرجح توقيع الصفقة قبل نهاية العام.
وتعمل "مافينير"، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، مع بنك إيفركور الاستثماري في هذه المحادثات، وتأتي هذه الخطوة ضمن خُطط السعودية لتعزيز التكنولوجيا والاقتصاد المتنوّع في إطار رؤية 2030.
وتعرف الشركة الأمريكية بريادتها في تقنية شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة، التي تستخدم السحابة؛ لخفض تكاليف مشغّلي الاتصالات من خلال تنويع الموردين، وتمكنت الشركة من جمع 800 مليون دولار في جولات تمويل سابقة.
وعلى الرغم من سيطرة شركات كبرى؛ مثل: "إريكسون" و"نوكيا" و"هواوي" على مجال معدات الاتصالات، إلا أن الصفقة مع "أرامكو ديجيتال" قد تكون طريقة لزيادة الحضور الأمريكي في المجال.
وتدعم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا، اتفاقية وُقعت في 2022 لتطوير شبكات الجيلين الخامس والسادس في السعودية.
علاوة على ذلك، تسعى "أرامكو ديجيتال" لاستثمار 200 مليون دولار إضافية في مشروعٍ مشتركٍ مع "مافينير" لتطوير التكنولوجيا في المنطقة.
وفي يناير الماضي، أعلنت "أرامكو ديجيتال" خططاً لإنشاء مركزٍ لتطوير شبكات الوصول المفتوحة في السعودية، بالتعاون مع "إنتل"، وحصلت أخيراً على ترخيصٍ لتقديم الخدمات اللاسلكية في السعودية.
هذا الاستثمار سيمكّن "مافينير" من تحديث تقنية الجيل الخامس، وتحضيراً لإطلاق الجيل السادس، وسط ركودٍ يشهده قطاع الاتصالات.