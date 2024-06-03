عيّن بنوكًا لطرحها.. صندوق الاستثمارات يعتزم إصدار سندات مقومة بالإسترليني

أوضحت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، عيّن بنوكًا لطرح سندات على شريحتين مقومة بالجنيه الإسترليني.