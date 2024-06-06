الذهب يلمع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية ليصل إلى 2373 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يبدأ سبتمبر المقبل؛ بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.
وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.8% إلى 2373 دولارًا للأونصة، بعد صعوده 1% الجلسة الماضية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2392 دولارًا، وتراجع مؤشر الدولار 0.2% ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.8% إلى 30.54 دولارًا. وارتفع البلاتين 1.2% إلى 1003.95 دولارات وزاد البلاديوم 1.2% إلى 942.75 دولارًا.