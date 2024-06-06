الذهب يلمع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية ليصل إلى 2373 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.8% إلى 2373 دولارًا للأونصة، بعد صعوده 1% الجلسة الماضية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2392 دولارًا، وتراجع مؤشر الدولار 0.2% ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.