"رسالة روسية ترد على إجراءات غربية متهورة" تقود النفط لمكاسب أسبوعية 4%

ومن المقرر أن يعود حقل "تنغيز" النفطي، أكبر حقول قازاخستان، إلى طاقته الكاملة للإنتاج في أوائل ديسمبر، بينما قالت وزارة الطاقة في قازاخستان إنها تعتزم إنتاج 90 مليون طن من النفط في 2025، ارتفاعًا من 88 مليون طن في 2024.