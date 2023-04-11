الطقس الجاف بأمريكا والتهديد الروسي يلهبان أسعار القمح عالمياً

وهددت روسيا، الجمعة، بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا، إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل.