الطقس الجاف بأمريكا والتهديد الروسي يلهبان أسعار القمح عالمياً

تسبّب الطقس الجاف في تعريض محصول القمح بمدينة كانساس الأمريكية للخطر، كما أدّى تهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى رفع الأسعار؛ ما خلف ارتفاع العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة، الإثنين.
وقال محللون إن أسعار الذرة أغلقت أيضاً على ارتفاعٍ، بينما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتحسُّن المحصول بسبب الطقس الدافئ والجاف في الولايات المتحدة.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن 27 بالمئة من محصول القمح الشتوي تتراوح جودته بين جيدة وممتازة نزولاً من 28 بالمئة قبل أسبوع.
وهددت روسيا، الجمعة، بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا، إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الإثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية لموسم 22 - 2023 بلغت 38.8 مليون طن حتى العاشر من أبريل.
وشملت المحاصيل التي أنتجتها أوكرانيا خلال الموسم الممتد من يوليو الماضي إلى يونيو المقبل نحو 13.3 مليون طن من القمح، و22.8 مليون طن من الذرة، و2.31 مليون طن من الشعير.