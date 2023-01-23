"البحر الأحمر الدولية" تمنح عقدًا بمليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ"أمالا"

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، أن ترسية عقد البنية التحتية اليوم يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة لشركة البحر الأحمر الدولية، الهادفة إلى الريادة والتجديد في مجال السياحة الفاخرة والمحافظة على البيئة الطبيعية، مضيفًا أن شركة العيوني للاستثمار والمقاولات ومقرها بالمملكة، ستكون مسؤولة عن توفير أحدث أنظمة البنية التحتية للمرافق الأساسية، مع الحرص على تقليص البصمة الكربونية لمشروع " "تربل باي" في إطار التزام "أمالا" بالوصول إلى مرحلة تشغيل قائمة على "الحياد الكربوني" بالكامل.