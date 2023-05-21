سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11341 نقطة

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والدوائية، ورعاية، والدريس، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ومبكو، وأسواق المزرعة، وتوبي، والمتقدمة، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.30%.