"الربحُ السريع" مدخلُهم لخداعك.. "السوق المالية" تحذّر من "الفوركس غير المرخص"

حذّرت هيئةُ السوق المالية الجميعَ من جهات الفوركس غير المرخص، مشيرة إلى أن الرغبة في تحقيق الربح السريع هو مدخلهم لخداعك.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الرغبة في تحقيق الربح السريع هي مدخل تعتمد عليه جهات الفوركس غير المرخص؛ لخداع ضحاياها والاستيلاء على أموالهم، محذرة من أساليب هذه الجهات في الاحتيال.
يُذكَر أن هيئة السوق المالية هيئة تُعنى بتنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين؛ ومن أهدافها أن تكون السوق المالية مسهلة للتمويل، محفّزة للاستثمار، داعمة للثقة ومنبعًا للقدرات.