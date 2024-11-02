"الربحُ السريع" مدخلُهم لخداعك.. "السوق المالية" تحذّر من "الفوركس غير المرخص"

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الرغبة في تحقيق الربح السريع هي مدخل تعتمد عليه جهات الفوركس غير المرخص؛ لخداع ضحاياها والاستيلاء على أموالهم، محذرة من أساليب هذه الجهات في الاحتيال.