800 مليار ريال و20% فقط.. القويز: الظروفُ الحالية مواتيةٌ لتفعيل سوق الدين في المملكة

وأوضح أن سوق الدين شهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث شهد إقبالًا واسعًا، بعد أن كان الاستثمار فيه منحصرًا على البنوك السعودية، قبل أنْ تنخفض حصة تلك البنوك لأقل من 50% لصالح جهات أخرى، مثل الصناديق وشركات التأمين، وعدد من الجهات المتخصصة في القطاعات المالية.