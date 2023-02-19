"لتبقى" في مقارنة بين سيارتين: ذات النطاق الأخضر توفر 40 % من الوقود مقارنة بـ"الأحمر"

شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية اختيار السيارة الموفرة للطاقة، وأكدت أن الاختيار السليم والمدروس لنوع سيارة بعينها، يمكن أن يوفر ما يقرب من 40 % من الوقود المستخدم.
وألمحت الحملة إلى أن أسواق السيارات السعودية مليئة بشتى الأنواع والموديلات، ما بين طرازات موفرة للطاقة، وتقع في النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، وهناك طرازات أخرى تقع في نطاقات أخرى ملونة، وصولاً إلى النطاق الأحمر غير الموفر للطاقة.
وأشارت إلى أن راغب شراء السيارة، عليه أن يعرف الفرق بين سيارة وأخرى من ناحية استهلاك الوقود، والقدرة على التوفير.
وعقدت الحملة مقارنة بين سيارتين "سيدان من الحجم الكبير"، الأولى تقع في النطاق الأخضر، والثانية تقع في النطاق الأحمر، والسيارتان تستخدمان وقود 95.
وقالت الحملة: "متوسط المسافة التي تقطعها السيارة الأولى (النطاق الأخضر) في كل لتر تستهلكه، يصل إلى 17.8 كيلومترًا، أما السيارة الثانية، الواقعة في النطاق الأحمر، فتقطع 10.7 كيلومترات فقط عن كل لتر تستهلكه.
ولخصت الحملة حجم التوفير في السيارتين، قائلة إن متوسط استهلاك السيارة الواقعة في النطاق الأخضر سنويًا يصل إلى 3272 ريالاً، فيما يصل متوسط استهلاك السيارة الثانية (النطاق الأحمر) 5444 ريالاً، بمعدل وفر يصل إلى 2171 ريالاً في العام.