"لتبقى" في مقارنة بين سيارتين: ذات النطاق الأخضر توفر 40 % من الوقود مقارنة بـ"الأحمر"

وألمحت الحملة إلى أن أسواق السيارات السعودية مليئة بشتى الأنواع والموديلات، ما بين طرازات موفرة للطاقة، وتقع في النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، وهناك طرازات أخرى تقع في نطاقات أخرى ملونة، وصولاً إلى النطاق الأحمر غير الموفر للطاقة.