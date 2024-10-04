بعد أن قفز لأعلى مستوى له.. "بيانات الوظائف الأمريكية" تقود أسعار الذهب للهبوط

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساسًا أخرى في اجتماعه في نوفمبر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2640.61 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1303 بتوقيت غرينتش، بعد أنْ قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا في 26 سبتمبر.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2660.90 دولارًا.
وتسارع نموّ الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة؛ مما قلّل الضغوط على المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساسًا أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر في السادس والسابع من نوفمبر المقبل.
وقفز مؤشر الدولار بعد صدور البيانات، وأصبح في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي؛ مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنًا للمشترين في الخارج.
ووفقًا لبيانات "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي": يرى المتداولون حاليًّا فرصة بنسبة 11% أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساسًا، وذلك نزولًا من 28 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف اليوم الجمعة.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي": إن طهران وحلفاءها في المنطقة لن يتراجعوا بعد الهجوم الإسرائيلي على بيروت.
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، كما أنه يزدهر في أوقات خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.74 دولارًا للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.40 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1004.00 دولارات.