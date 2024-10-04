بعد أن قفز لأعلى مستوى له.. "بيانات الوظائف الأمريكية" تقود أسعار الذهب للهبوط

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساسًا أخرى في اجتماعه في نوفمبر.