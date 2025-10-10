تراجع النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل بعد إعلان وقف النار في غزة

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ما انعكس على الأسواق بتراجع حاد في الأسعار.