تراجع النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل بعد إعلان وقف النار في غزة

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ما انعكس على الأسواق بتراجع حاد في الأسعار.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 2.15% ليصل إلى 60.19 دولارًا للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق من التعاملات مستوى 59.57 دولارًا، وهو الأدنى منذ أبريل الماضي.
كما تراجع سعر خام برنت بحر الشمال، المرجعي لتسليم شهر ديسمبر، بنسبة 1.96% ليسجل 60.19 دولارًا للبرميل، متأثرًا بالهدوء النسبي في الأسواق بعد الإعلان عن الاتفاق.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة، إضافة إلى توقعات الأسواق بزيادة المعروض في الأشهر المقبلة، ما أسهم في الضغط على أسعار النفط الخام عالميًا.