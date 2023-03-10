بحزمةٍ من الأنشطة الريادية.. "بيبان 23" يواصل فعاليات يومه الثاني

يواصل ملتقى "بيبان 23"، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس، في الرياض، تحت شعار "فرص تصنع الريادة"؛ نشاطه لليوم الثاني، بحزمة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، عبر منظومة برامج متخصّصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم.
وسيتضمَّن المسرح الرئيس جلسةً حوارية حول الشركات الناشئة الدولية، واستكشاف الفرص في المملكة، وتتناول برامج الدعم لتطوير منظومة ريادة الأعمال والمبتكرين في المملكة، وجلسة حوارية أخرى عن تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي بين الهيئات والجهات المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جلسة حوارية تتناول الجوانب الرئيسة لتعزيز وتنمية السمات الريادية في المنطقة، وتحفيز الشباب على بدْء عمل تجاري.
وسيضمُّ المسرح الرئيس جلسةً حوارية حول أهمية الشركات الصغيرة والمتوسّطة في نمو وتطوير القطاع الثقافي والإبداعي، وجلسةً عن أكبر العقبات والتحدّيات التي تواجه إنشاء الشركات المليارية.
وسيشهد مسرح "بيبان talks"، مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل دور التمويل في قطاع ريادة الأعمال، وتطور المشهد التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومستقبل تقنيات المناخ، وتمكين ريادة الأعمال والابتكار في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، ومنظومة ريادة الأعمال الرقمية.
وتتضمَّن فعاليات اليوم الثاني في ملتقى "بيبان 23"، حفلَ تخرُّج مسرعة ريادة الأعمال الإلكترونية، وعددًا من الجلسات التي يحتضنها "باب التجارة الإلكترونية"؛ مثل أثر تفكُّك العولمة في تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية، وأساس نجاح التجارة الذكية الجديدة، ومستقبل التسوُّق، ودور ريادة الأعمال في تعزيز سلاسل الإمداد، وبناء بيئة تنظيمية مرنة لتمكين نموّ قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل.
وسيشهد الملتقى كذلك إقامةَ تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الاستشارية التي يقدِّمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
يُذكر أن ملتقى "بيبان 23" يحظى بمشاركةٍ واسعة من روّاد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لروّاد الأعمال إقليميًّا ودوليًّا، ودعم نموّ مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.