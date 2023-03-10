بحزمةٍ من الأنشطة الريادية.. "بيبان 23" يواصل فعاليات يومه الثاني

وتتضمَّن فعاليات اليوم الثاني في ملتقى "بيبان 23"، حفلَ تخرُّج مسرعة ريادة الأعمال الإلكترونية، وعددًا من الجلسات التي يحتضنها "باب التجارة الإلكترونية"؛ مثل أثر تفكُّك العولمة في تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية، وأساس نجاح التجارة الذكية الجديدة، ومستقبل التسوُّق، ودور ريادة الأعمال في تعزيز سلاسل الإمداد، وبناء بيئة تنظيمية مرنة لتمكين نموّ قطاع الخدمات اللوجستية في المستقبل.