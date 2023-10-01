سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11040 نقطة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.