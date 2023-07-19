باستثمار 1.27 مليار ريال.. "سالك" تضيف "بي آر إف" البرازيلية إلى محفظتها الاستثمارية

وأكدت "سالك" أن الاستثمار في قطاع الدواجن يعد امتداداً لاستثماراتها في كبرى الشركات العالمية للوصول إلى مصادر البروتين الحيواني؛ سعياً نحو تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في هذا القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث بدأت في العام 2016م باستثمار استراتيجي وشراكة نوعية مع شركة "منيرفا فودز" البرازيلية واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال اللحوم الحمراء، إضافة إلى استحواذها مؤخراً على حصة 42.4% من شركة "نقوا" السعودية الرائدة عالمياً في مجال الاستزراع المائي.