بين هجمات وقرار وخفض.. أسعار النفط تستقر عند 86.07 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بأكثر من دولار عند التسوية، الإثنين، وسط ترقب السوق لاحتمالات تقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية، والهجمات على المصافي هناك.