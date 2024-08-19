"ليندمان": نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يُوفِّر بيئة داعمة للشراكات السعودية-الأمريكية

وأبانت أن مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي نظّم أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال، وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية؛ وهو ما سهَّل بنجاح الربط بين عشرات الآلاف من الشركات. كما وفّر المجلس رؤى قيمة للسوق، وخدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم البيئة التجارية والثقافية لكل بلد، وذلك من ضمن مهام المجلس الذي يعمل كجسر للتواصل والتعاون التجاري من خلال منتديات الأعمال، والبعثات التجارية، والمؤتمرات؛ إذ يمكن للشركات الالتقاء بشركاء محتملين، واستكشاف فرص أعمال جديدة.