كمنظومة ناشئة.. "تكستارز" و"الاتصالات" والبنك الأهلي ورائد فنتشرز يعلنون استمرار مسرعة "تكستارز الرياض"

وتعمل المسرعة حاليًّا على قبول طلبات الحصول على برنامج مدته 13 أسبوعًا سيعقد من يونيو إلى سبتمبر 2023. ستستفيد كل شركة من نموذج Techstars المجرب الذي يوفّر فرص التمويل وجمع التبرعات وورش العمل والموارد المنسقة، بالإضافة إلى الموجهين والوصول إلى شبكة لا مثيل لها من الشركاء والمستثمرين والخريجين. يستفيد برنامج Techstars Riyadh أيضًا من الروابط العميقة مع القيادة والموجهين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنك الأهلي السعودي ورائد فنتشرز، وبمجرد اكتمال البرنامج ستتمكّن الشركة الاستثمارية من الوصول إلى شبكة تكستارز العالمية مدى الحياة.