كمنظومة ناشئة.. "تكستارز" و"الاتصالات" والبنك الأهلي ورائد فنتشرز يعلنون استمرار مسرعة "تكستارز الرياض"

أعلنت شركة Techstars كُبرى الشركات الاستثمارية الواعدة في العالم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ورائد فنتشرز والبنك الأهلي السعودي، اليوم؛ عن شراكة جديدة لمواصلة مسرعة تكستارز الرياض.
وتنضمّ المسرعة إلى منظومة ريادة الأعمال الناشئة في المملكة للعمل مع الشركات الناشئة ومؤسسيها على بناء وتنمية الأعمال التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد استمرار هذا البرنامج التزام Techstars بجعل الابتكار وريادة الأعمال أسهل وأشمل من أجل استقطاب المزيد من رواد الأعمال بغضّ النظر عن مكان عملهم في جميع أنحاء العالم.
وستركز مسرعة تكستارز الرياض على جذب كل من رواد الأعمال المقيمين في السعودية، والشركات الناشئة من جميع أنحاء الشرق الأوسط للانضمام إلى البرنامج، الذي يركز على تمهيد الطريق للابتكار المستقبلي في الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
وحول الخطوة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة Techstars السيدة مايل جافيت: "أنا متحمسة للغاية لنمو منظومة الشركات الناشئة في المملكة، وما بين استثمار المملكة في ريادة الأعمال وموقعها المحوري، تستطيع الرياض جذب المواهب الناشئة العالمية للمنطقة بأكملها.
وأضافت: "أفضل رواد الأعمال يمكن أن يؤثروا على العالم بغضّ النظر عن مكان وجودهم، وجزء مما نقوم به في Techstars هو مساعدتهم على ربط ابتكاراتهم ببقية العالم".
من جهته أكد المدير العام لمركز ريادة الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الشمراني؛ أن ريادة الأعمال المبنية على التقنية والابتكار ضرورية لتحقيق رؤية 2030، وهي خارطة الطريق للتغيير الاجتماعي والتنويع الاقتصادي التي تقود مملكتنا الطموحة، مشيرًا إلى أن 70% من السكان تقلّ أعمارهم عن عشرين عامًا؛ لذا يتوجب علينا الاستفادة من حماسهم بما يدفع عجلة الابتكار.
وتعمل المسرعة حاليًّا على قبول طلبات الحصول على برنامج مدته 13 أسبوعًا سيعقد من يونيو إلى سبتمبر 2023. ستستفيد كل شركة من نموذج Techstars المجرب الذي يوفّر فرص التمويل وجمع التبرعات وورش العمل والموارد المنسقة، بالإضافة إلى الموجهين والوصول إلى شبكة لا مثيل لها من الشركاء والمستثمرين والخريجين. يستفيد برنامج Techstars Riyadh أيضًا من الروابط العميقة مع القيادة والموجهين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنك الأهلي السعودي ورائد فنتشرز، وبمجرد اكتمال البرنامج ستتمكّن الشركة الاستثمارية من الوصول إلى شبكة تكستارز العالمية مدى الحياة.