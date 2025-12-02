المملكة تقود عالميًّا مشروع قياس التجارة الإلكترونية بالشراكة مع "الأونكتاد"

وبيّنت المطيري أن عرض هذا النموذج في منظمة التجارة العالمية سيمكن الدول من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، واستثمار الفرص الهائلة في هذا القطاع، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق شمولية أكبر في التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تطوير أنظمة قوية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية، في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية عالميًّا إلى 3.6 تريليونات دولار بنهاية 2025، إذ يشكّل الطلب الرقمي نحو 20٪ من نشاط التجزئة العالمي.