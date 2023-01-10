للاستفادة من الازدهار المتوقع.. "إنفستكورب" تستثمر مليار دولار في عقارات السعودية

وأضافت أن الاستثمار في مستودع الدمام، الذي يمكنه تخزين ما يصل إلى 32000 منصة من البضائع، سيؤدي إلى رفع قيمة استثماراتها اللوجستية العالمية في المستودعات إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 42 مليون قدم مربع من المساحة الصناعية.