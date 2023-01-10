للاستفادة من الازدهار المتوقع.. "إنفستكورب" تستثمر مليار دولار في عقارات السعودية

أعلنت شركة "إنفستكورب" القابضة، اليوم (الثلاثاء)، استثمار ما يصل إلى مليار دولار في الأصول العقارية بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الشركة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها في بيان، أنها استحوذت بالفعل على مستودع لوجستي في الدمام شرق السعودية، وحددت صفقات أخرى محتملة بقيمة 100 مليون دولار، وفقاً لـ"بلومبيرج".
وأضافت أن الاستثمار في مستودع الدمام، الذي يمكنه تخزين ما يصل إلى 32000 منصة من البضائع، سيؤدي إلى رفع قيمة استثماراتها اللوجستية العالمية في المستودعات إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 42 مليون قدم مربع من المساحة الصناعية.
وتدير "إنفستكورب" أصولاً تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار، وتستهدف السوق السعودي للاستفادة من الازدهار العقاري المتوقع في المملكة.
وتوظف محفظة "إنفستكورب" أكثر من 20 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة.