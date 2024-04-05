للأسبوع الثالث تواليًا.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب

تتجه أسعار الذهب صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، الجمعة، بدعمٍ من تدفقات قوية على الاستثمار في الملاذات الآمنة واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2291.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2305.04 دولار أمس الخميس.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، زاد المعدن الأصفر 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.40 دولار.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول: المجلس لديه الوقت لإجراء المزيد من المداولات بشأن أول خفض للفائدة، وذلك بالنظر لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مرتفعة.
ويتوقع المتعاملون حاليًا فرصة بنحو 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو، وفقًا لخدمة "فيد ووتش".
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 26.66 دولار للأونصة بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021.
وهبط البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 924.10 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية.
وتراجع البلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1008.01 دولار.