للأسبوع الثالث تواليًا.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب

وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2291.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2305.04 دولار أمس الخميس.