تراجع أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.2%

وفي حين هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% عند 42.70 دولار للأوقية، ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.2% عند 1399.89 دولار، وزادت نظيرتها للبلاديوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 1201.36 دولار.