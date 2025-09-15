تراجع أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.2%

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبحث السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وخلال تداولات الإثنين، تراجعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% أو 6.50 دولار عند 3679.90 دولار للأوقية.
بينما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 3642 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
ولم يتغير مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- تقريبًا ليتداول عند 97.62 نقطة.
وفي حين هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% عند 42.70 دولار للأوقية، ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.2% عند 1399.89 دولار، وزادت نظيرتها للبلاديوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 1201.36 دولار.
ومن المقرر اجتماع مجلس الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتترقب الأسواق التوقعات الفصلية لصناع السياسات للتعرف على آفاق السياسة النقدية في أمريكا.