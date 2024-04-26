الذهب يحافظ على مكاسبه بعد مؤشرات التضخم الأمريكية

حافظ الذهب، الجمعة، على مكاسبه بعد أن تماشت بيانات التضخم في الولايات المتحدة مع التوقعات، مع مؤشرات على هبوط أسبوعي لأسعاره مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2344.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:26 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار في سبيلها إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر بعد تفادي تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط، بحسب موقع "سكاي نيوز" عربية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2356.90 دولار للأونصة.
وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3% الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية، وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.59 دولار للأونصة، وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 911.73 دولار، وهبط البلاديوم 1.6% إلى 958.50 دولار.