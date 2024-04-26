الذهب يحافظ على مكاسبه بعد مؤشرات التضخم الأمريكية

حافظ الذهب، الجمعة، على مكاسبه بعد أن تماشت بيانات التضخم في الولايات المتحدة مع التوقعات، مع مؤشرات على هبوط أسبوعي لأسعاره مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.