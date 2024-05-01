سوق الأسهم.. الإقفال عند 12345.65 والتداولات قيمتها 5.9 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وسلامة، وثمار، والعقارية، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وجدوى ريت السعودية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، والعربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و7.14%.