شركتا "iHerb" و"CJ Logistics" تختاران الرياض مركزًا لعملياتهما في الشرق الأوسط وإفريقيا

وتمتد المنطقة اللوجستية المتكاملة على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي ييسر الوصول إلى ملايين العملاء المحتملين في مختلف الدول، إضافة إلى أنها تستخدم تقنية مصممة لرفع كفاءة حركة البضائع، في إطار سعي المملكة لزيادة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030؛ للوصول بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030، ما يساعد في تعزيز نمو قطاع الأعمال، وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى نحو 45 مليار ريال.