شركتا "iHerb" و"CJ Logistics" تختاران الرياض مركزًا لعملياتهما في الشرق الأوسط وإفريقيا

اختارت شركة "iHerb" الأمريكية لمنتجات الصحة والعناية وشركة "CJ Logistics" الكورية الرائدة عالميًا في الحلول اللوجستية، الرياض مركزًا لعملياتهما في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن إسهامات اللقاءات الدورية التي عقدها مجلس التجارة الإلكترونية.
ووقّعت الشركتان اتفاقية لمدة 8 أعوام، تزوّد بموجبها شركة "CJ Logistics" العام المقبل المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا بمنتجات "iHerb" من خلال مركز توزيعها العالمي (GDC) المتخصص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض، والذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع، وسعة إنتاجية يومية تبلغ (15) ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ببعضه.
وبحضور وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والسفير الكوري لدى المملكة بارك جون يونج، والرئيس التنفيذي لشركة "CJ Logistics" كانغ سين-هو، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة iHerb ميري تشانغ؛ سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، شركة "CJ Logistics" ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في المملكة.
وبتلك المناسبة، أكد الدكتور "القصبي" أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتمامًا لتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ودورها المهم في الاقتصاد السعودي، خاصة وأن المملكة من أعلى 10 دول نموًا في هذا المجال، منوهًا بدور مجلس التجارة الإلكترونية كمنصة للحوار البناء والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يمهد الطريق لمبادرات وإنجازات أخرى.
من جانبه، بيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تُعد دليلًا على إنجازات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات، ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تحولًا جذريًا.
وأشار أيضًا إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تتميز بإجراءات نظامية تسهم في جذب الاستثمارات من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تسجيل الاستثمارات في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكورية كانغ سين-هو: إن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية من أعلى الأسواق نموًا، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق في إفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الشركة ستوظف كل التقنيات الحديثة في المركز الجديد لقيادة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتمتد المنطقة اللوجستية المتكاملة على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي ييسر الوصول إلى ملايين العملاء المحتملين في مختلف الدول، إضافة إلى أنها تستخدم تقنية مصممة لرفع كفاءة حركة البضائع، في إطار سعي المملكة لزيادة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030؛ للوصول بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030، ما يساعد في تعزيز نمو قطاع الأعمال، وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى نحو 45 مليار ريال.