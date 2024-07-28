سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12175 نقطة

وكانت أسهم شركات: المملكة، ومياهنا، وسماسكو، وزجاج، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المنجم، والوطنية للتعليم، وشاكر، وتنمية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.66%.