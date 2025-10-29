وزير الصناعة: اقتصادنا مرن تجاه التغيرات الجيوسياسية ونقود التحول الذكي في الصناعة

في جلسة حوارية ضمن النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالرياض، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة وكفاءة عالية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المملكة تتقدم بخطى متسارعة نحو تمكين التحول الصناعي الذكي.