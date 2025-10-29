وزير الصناعة: اقتصادنا مرن تجاه التغيرات الجيوسياسية ونقود التحول الذكي في الصناعة

أعمال

وزير الصناعة بندر الخريف خلال جلسة حوارية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
في جلسة حوارية ضمن النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالرياض، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة وكفاءة عالية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المملكة تتقدم بخطى متسارعة نحو تمكين التحول الصناعي الذكي.

ونوّه الخريّف خلال الجلسة، التي حملت عنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في ظل التغيرات الجيوسياسية وتحديات سلسلة التوريد"، بمتانة النظام الاقتصادي الوطني وجاذبيته للمبتكرين ورواد الأعمال محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أن المملكة تواصل النمو الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، وتُعد نموذجًا عالميًا للاستقرار وجذب الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على تمكين تقنيات التصنيع الحديثة وتعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة.

ولفت  الخريّف إلى أن بناء مصانع تتبنى تقنيات المستقبل يتطلب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير بنية تحتية رقمية، وتنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن التحدي لم يعد في توفر التقنية، بل في اختيار المزيج الأنسب منها لرفع كفاءة المصانع.

واستعرض الخريّف عددًا من البرامج التي أطلقتها المنظومة الصناعية لتسريع التحول الذكي، ومنها برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف أتمتة 4000 مصنع، وبرنامج "ألف ميل" لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع صناعية قائمة، بالإضافة إلى "هاكاثون الصناعة" الذي يُعد منصة للمبدعين لمعالجة تحديات الصناعة الوطنية.

كما أشار إلى أن المملكة تمتلك مدنًا صناعية ذكية مدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في قطاع التعدين، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة لاحتضان الابتكار وتطبيق الحلول المتقدمة.

واختتم الخريّف حديثه بالإشادة بنتائج سياسات المحتوى المحلي، ومنها نجاح المملكة في جذب توطين صناعة الإنسولين بالشراكة مع شركتي "سانوفي" الفرنسية و"نوفونورديسك" الدنماركية، لتغطية أكثر من 90% من الطلب المحلي على هذه الأدوية.

