الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يشارك في "منتدى الاستثمار البيئي 2024"

شارك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، في "منتدى الاستثمار البيئي 2024"، الذي نظّمته غرفة الشرقية، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم 5 مايو 2024، تحت شعار "استعادة واستدامة".
وتناولت جلسات المنتدى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، ودعم ممارسات الحماية البيئية، إلى جانب طرح التجارب والحلول، وتوسيع دوائر المعرفة بالفرص الاستثمارية ذات الارتباط بالبيئة.
واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية خلال مشاركته في جلسات المنتدى، الدور الفاعل والمؤثر الذي يقدمه البنك ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد أكبر البنوك التنموية في المنطقة.
وأعلن أن البنك يعمل على إطلاق حزمة متنوعة من القروض الخضراء لتمويل مشاريع صديقة للبيئة تستهدف الأفراد والشركات؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وركّز الرئيس التنفيذي في حديثه على الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك في المشاريع الريادية لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، مبيّنًا المشاريع البيئية التي حظيت بدعم البنك، مثل مشـروعات تحويـل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية والأسمدة الطبيعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية والسياحية البيئية، بالإضافة إلى استخدام المخلفات في مجال التشييد وتقليل حجم الانبعاثات؛ ممّا عزّز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية وساهم في تحفيز الاستثمارات الريادية الخاصـة فـي مجـال الاقتصـاد الأخضر.
كما سلط الرئيس التنفيذي الضوء على الخدمات التمكينية التي وفرها البنك للمنطقة الشرقية في العام 2023، والتي استفاد منها "9,281" مواطنًا، مبرزًا بعضًا من قصص النجاح بهذا المجال في مختلف مناطق المملكة.
وشهد "منتدى الاستثمار البيئي 2024" مشاركة واسعة لمجموعة كبيرة من المسؤولين والمتخصصين في القطاع البيئي، وكذلك المهتمون بالشأن الاقتصادي بوجه عام والاستثمار البيئي بوجه خاص؛ حيث ناقش عددًا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، والكشف عن برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.