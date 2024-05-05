الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يشارك في "منتدى الاستثمار البيئي 2024"

وركّز الرئيس التنفيذي في حديثه على الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك في المشاريع الريادية لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، مبيّنًا المشاريع البيئية التي حظيت بدعم البنك، مثل مشـروعات تحويـل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية والأسمدة الطبيعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية والسياحية البيئية، بالإضافة إلى استخدام المخلفات في مجال التشييد وتقليل حجم الانبعاثات؛ ممّا عزّز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية وساهم في تحفيز الاستثمارات الريادية الخاصـة فـي مجـال الاقتصـاد الأخضر.