"صندوق الاستثمارات" يعلن تأسيس شركة "تراث المدينة" لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية

وتصنف تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم؛ لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتُعد مصدرًا غنيًّا بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة. كما أن لتمر العجوة ارتباطًا رمزيًّا ودينيًّا وتراثيًّا لدى العالم الإسلامي، ولزوار المدينة المنورة بشكل خاص.