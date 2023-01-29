3.2 مليار ريال تداولات و117 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، ومدينة المعرفة، والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وأكوا باور، والمجموعة السعودية، وتهامة، ومهارة، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98 % و3.27%.