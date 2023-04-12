بأكثر من 1%.. برنت يرتفع عند 86.96 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم بيانات المخزونات الأمريكية وآفاق المعروض من الخام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط ارتفعت 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل الجاري، مقابل توقُّعات كانت تشير لهبوط 1.3 مليون برميل.
في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 600 ألف برميل.
واستفادت أسعار النفط من هبوط الدولار الأمريكي، عقب بيانات أظهرت تباطؤ التضخُّم في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو عامين.
وينتظر المستثمرون صدور تقرير "أوبك" الشهري، يوم الخميس، على أن تعلن وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري في نهاية الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.6% أو 1.35 دولار إلى 86.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 05:47 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو بنسبة 1.4% أو 1.18 دولار عند 82.71 دولار للبرميل.