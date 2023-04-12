بأكثر من 1%.. برنت يرتفع عند 86.96 دولار للبرميل

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات النفط ارتفعت 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل الجاري، مقابل توقُّعات كانت تشير لهبوط 1.3 مليون برميل.