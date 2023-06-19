"سار" توقّع عقداً مع "MSC" لمدة 3 سنوات.. سعيًا لتسريع حركة الحاويات

وينص العقد الذي يمتد لثلاث سنوات على زيادة أعداد الحاويات المنقولة بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الرياض الجاف عبر شبكة قطار الشرق لمسافة تصل إلى 1012 كلم ذهاباً وإياباً بين الرياض والدمام، مما سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها عبر إزاحة الشحنات عن الطرق، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمينائي الدمام والرياض الجاف من خلال تقليل عدد الشاحنات داخل الموانئ، وتسريع حركة الحاويات من الصادرات والواردات مما يساهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة.