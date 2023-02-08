إعلانات وبرامج تمويلية بـ580 مليون دولار في ثالث أيام "ليب 23"

وامتدادًا لسلسلة إعلانات اليوم الثالث، كشفت شركة "Zoho" المتخصصة في تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية، عن خطّتها للتوسع في المملكة، معلنةً عن زيادة مرتقبة في أعداد مكاتبها، وإنشاء منطقة سحابية لخدماتها، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار للعشر السنوات القادمة كرصيد محفظة؛ دعمًا للشركات الناشئة نحو تحولها رقميًّا.