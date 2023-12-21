من لندن إلى لوس أنجلوس.."أمل واحد" يتشاركه العالم في 2024.. مستثمرون ومستهلكون!

فعلى سبيل المثال، في حين أشارت توقعات الأسبوع الماضي من مسؤولي المركزي الأمريكي أنفسهم إلى أنهم يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار عام 2024، فإن أسواق السندات والعقود الآجلة لأسعار الفائدة في وضع يسمح لها الآن بمثلي هذا المقدار، وقد دفع ذلك مسؤولاً واحدًا على الأقل في البنك المركزي الأمريكي، وهو أوستن جولسبي، رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو، إلى الاعتراف بأنه "مرتبك" من سلوك السوق.