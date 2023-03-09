بمشاركة أكثر من 50 جهة.. "فنتك السعودية" تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية في المنطقة

ولتعزيز كفاءات أبناء وبنات المملكة مهنيًا، عقدت "فنتك السعودية" على هامش المعرض 7 ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة كاشن المتخصصة في قطاع التقنية المالية وحلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور المستهدف، ومن العناوين البارزة: "العمل في التقنية المالية.. لماذا الآن؟"، "فنتك 101 - مقدمة في التقنية المالية"، و"المستقبل المهني بين القلق والتخطيط".