"لتبقى" تقدم نصائح وإرشادات عند شراء غسالات أو مجففات ملابس جديدة.. تعرف عليها

تشدد الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على الاهتمام بعامل الصيانة الدورية للغسالات ومجففات الملابس، وتؤكد أن الصيانة تفيد في أمرين مهمين؛ الأول منع إهدار الطاقة إذا ما كان الجهاز يعاني أعطالاً فنية، والثاني ضمان الحصول على أعلى كفاءة عمل في عمل الجهاز.
وأسدت "لتبقى" عدداً من النصائح والإرشادات عند شراء غسالات أو مجففات ملابس جديدة، وأوصت بشراء الأحجام المناسبة لاحتياجات الأسرة، مشيرة إلى أن شراء أحجام تفوق حاجة الأسرة، يهدر طاقة زائدة في تشغيلها، من الممكن ترشيدها عند شراء الحجم المناسب لحاجة الأسرة.
وشددت "لتبقى" أيضاً على شراء الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر، وفق بيانات بطاقة كفاءة الطاقة، مشيرة إلى أن الأسواق مليئة بشتى الأنواع، وينبغي على العميل أن يختار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر، والتأكد من ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني، بتسليط جهاز الجوال على الباركود الموجود في بطاقة كفاءة الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك نصائح إضافية، يمكن أن توفر المزيد من الطاقة، عند التعامل مع مجففات الملابس وغسالات الملابس.
وقالت: "ينصح أن يعمل المجفف بكامل طاقته القصوى، وهذا يوفر الطاقة، مقارنة بعمله مرات عدة بأقل من طاقته"، مشيرة إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على غسالات الملابس، التي ينبغي أن تعمل هي الأخرى بكامل حمولتها، على أن تعمل مرات عدة بحملة بأقل من ذلك، وهذا يوفر المزيد من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد، كما يحد من استهلاك الأجهزة الكهربائية، ويطيل عمرها الافتراضي، وبالتالي تقل عمليات الصيانة الدورية لها.