"لتبقى" تقدم نصائح وإرشادات عند شراء غسالات أو مجففات ملابس جديدة.. تعرف عليها

وقالت: "ينصح أن يعمل المجفف بكامل طاقته القصوى، وهذا يوفر الطاقة، مقارنة بعمله مرات عدة بأقل من طاقته"، مشيرة إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على غسالات الملابس، التي ينبغي أن تعمل هي الأخرى بكامل حمولتها، على أن تعمل مرات عدة بحملة بأقل من ذلك، وهذا يوفر المزيد من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد، كما يحد من استهلاك الأجهزة الكهربائية، ويطيل عمرها الافتراضي، وبالتالي تقل عمليات الصيانة الدورية لها.